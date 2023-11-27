СМИ сообщили об интересе Казахстана и Узбекистана к истребителям из Франции

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан и Узбекистан, возможно, намереваются заменить в своих ВВС российские боевые самолеты "МиГ" и "Су" на европейские истребители, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на специализированные СМИ.

Информацию о переговорах о таких необычных контрактах косвенно подтверждают визиты во Францию в ноябре 2022 года президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева и поездка в эти государства французского президента Эммануэля Макрона в начале ноября 2023 года, считает BFMTV.

Ссылаясь на данные финансово-экономического издания La Tribune, на этих переговорах обсуждались, в первую очередь, поставки газа, но не только, отмечает телеканал. По данным La Tribune, в Ташкент зачастили и "экспортные команды" аэрокосмической компании Dassault Aviation. Аналогичный контракт с Казахстаном расценивается "более отдаленным", хотя Dassault Aviation прилагает соответствующие усилия и там.

Исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Трапье недавно заявил, что "геополитика складывается в пользу Франции" благодаря странам, которые "не желают приобретать ни американское, ни российское".