Евросоюз планирует снизить импорт газа РФ до 40-45 млрд кубометров в 2023 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ЕС в рамках сокращения зависимости от топлива из России предполагает снизить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 млрд кубометров, говорится в заявлении по итогам заседания рабочей группы ЕС-США по энергетической безопасности.

"ЕС резко сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет поэтапного отказа от импорта угля, сокращения импорта нефти на 90% и сокращения импорта газа со 155 млрд куб. м в 2021 году до примерно 80 млрд куб. м в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд куб. м в 2023 году", - отмечается в обнародованном Еврокомиссией в среду заявлении по итогам состоявшего накануне заседания рабочей группы.

В документе также сообщается, что ЕС принимал меры по ускорению перехода к экологически чистой энергетике, диверсификации поставок и экономии энергии.

В заявлении сказано, что обсуждение было сосредоточено на "диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущей торговле сжиженным природным газом (СПГ) между Соединенными Штатами и Европой, при этом США в настоящее время являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу".