Что случилось этой ночью: четверг, 2 ноября

Заявление Путина о возможных диверсиях при исчерпании потенциала санкций, план ЕС по снижению импорта газа из РФ, прорыв линии обороны ХАМАС Израилем

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций. При этом президент напомнил о произошедших инцидентах на "Северных потоках" и упомянул попытки обвинить Россию в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией.

- Евросоюз планирует снизить импорт газа РФ до 40-45 млрд кубометров в 2023 году. Одновременно ЕС принимает меры по ускорению перехода к экологически чистой энергетике, а также диверсификации поставок и экономии энергии.

- Военные Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере Газы. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он добавил, что наземная операция в анклаве "идет по плану".

- Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве. Ему также вменяется организация теневой занятости в составе преступной группы и предполагаемое отмывание денег.

- В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III. Военные отметили, что ракета была уничтожена над Тихим океаном из-за аномалии, возникшей во время ее запуска с базы Ванденберг в Калифорнии.