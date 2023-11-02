Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Electronic Arts увеличила чистую прибыль на треть во II финквартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Electronic Arts, один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $399 млн, или $1,47 в расчете на акцию, по сравнению с $299 млн, или $1,07 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до $1,91 млрд с $1,9 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,25 на акцию при выручке в $1,77 млрд.

Объем заказов, полученных компанией в прошлом квартале, составил $1,82 млрд, увеличившись на 4% в годовом выражении.

По итогам текущего фингода EA рассчитывает получить прибыль в размере $6,6-7,2 на акцию, выручку – $7,3-7,7 млрд. Консенсус-прогноз предусматривает $6,83 на акцию и $7,57 млрд соответственно.

Руководство компании объявило квартальные дивиденды в размере 19 центов на акцию. Выплата дивидендов состоится 20 декабря, реестр акционеров закроется 29 ноября.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. В числе наиболее известных ее продуктов – игры FIFA 21, Madden NFL 21 и Apex Legends.

Котировки акций EA в ходе дополнительных торгов в среду выросли на 6,5%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 1,3% и составляет около $33,5 млрд.

Electronic Arts
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 2 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 200 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 17 декабря

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });