Electronic Arts в III финквартале увеличила чистую прибыль на 42%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Electronic Arts, один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 42%, при этом объем заказов оказался ниже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $290 млн, или $1,07 в расчете на акцию, по сравнению с $204 млн, или $0,73 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла до $1,945 млрд с $1,881 млрд годом ранее.

Объем заказов, полученных компанией за минувший квартал, составил $2,366 млрд, увеличившись на 1% в годовом выражении (на 2% без учета изменения курсов обмена валют). Аналитики, опрошенные LSEG, оценивали данный показатель в $2,39 млрд.

В четвертом финквартале EA планирует заказы на уровне $1,625-1,925 млрд (годом ранее они составляли $1,946 млрд). Консенсус-прогноз предполагает $1,83 млрд.

По итогам текущего фингода компания теперь рассчитывает получить прибыль в диапазоне $4,21-4,68 на акцию, в то время как ранее ожидалось $4,10-4,66. Объем заказов прогнозируется на уровне $7,389-7,689 млрд против прежней оценки в $7,3-7,7 млрд.

Руководство компании объявило дивиденды в размере 19 центов на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты состоятся 20 марта, реестр акционеров закроется 28 февраля.

Котировки акций EA по итогам дополнительных торгов во вторник снизились на 2% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 11,1% (до $37,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 18,8%.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного программного обеспечения. В число наиболее известных ее продуктов входят игры FIFA, NHL, The Sims, Madden NFL, Battlefield и Apex Legends.