Mondelez увеличила выручку в III квартале на 16%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, увеличила выручку в третьем квартале на 16% и повысила чистую прибыль почти вдвое, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в июле-сентябре составила $9,03 млрд по сравнению с $7,76 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Zacks, для этого показателя составлял $8,68 млрд.

Органический рост выручки составил 15,7%.

Чистая прибыль Mondelez увеличилась до $984 млн, или 72 цента на акцию, с $533 млн, или 39 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 16,7% до 82 центов на акцию, превысив средний прогноз экспертов в 78 центов на акцию.

В Европе продажи выросли на 15,4% в органическом выражении, в Северной Америке – на 14%, в Латинской Америке – на 35,1%, в Азии, Африке и на Ближнем Востоке – на 5,1%.

Mondelez улучшила годовой прогноз органического роста выручки до 14-15%. Ранее ожидалось, что показатель вырастет более чем на 12%. Компания рассчитывает, что ее скорректированная прибыль в расчете на акцию в этом году увеличится примерно на 16% против ожидавшегося ранее роста более чем на 12%.

Акции компании дорожают на 1,2% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании повысилась всего на 0,3% до $90 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 10,4%.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.