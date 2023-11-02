Фармацевтическая компания Eli Lilly увеличила выручку на 37% в III квартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Eli Lilly and Co. в третьем квартале 2023 года неожиданно для аналитиков зафиксировала скорректированную прибыль и активный рост выручки, однако ухудшила прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $57,4 млн, или $0,06 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $1,45 млрд, или $1,61 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Убыток вызван единовременным списанием на сумму $2,98 млрд в связи с покупкой ряда активов, а также ростом расходов на НИОКР и маркетинг.

Скорректированная прибыль составила 10 центов на акцию по сравнению с $1,98 на акцию год назад. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал скорректированный убыток в размере 18 центов на акцию.

Выручка выросла на 37% и составила $9,5 млрд. Прогноз экономистов для показателя составлял $9 млрд. Позитивным фактором для выручки стала продажа прав на препарат Zyprexa, который используется для лечения шизофрении и биполярного расстройства, за $1,42 млрд.

Самым продаваемым препаратом компании в прошлом квартале стал Trulicity, используемый при лечении диабета II типа - $1,67 млрд. Продажи препаратов Mounjaro (также от диабета) и Verzenio (от рака молочной железы) превысили $1 млрд.

Между тем Eli Lilly понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий год и теперь ожидает, что этот показатель в расчете на акцию будет находиться в диапазоне $6,50-6,70 (предыдущий прогноз предусматривал $9,70-9,90 на акцию). Прогноз для выручки оставлен на уровне $33,4-33,9 млрд.

Котировки акций Eli Lilly в ходе предварительных торгов в четверг поднимаются на 0,3%. Капитализация фармкомпании с начала года выросла в полтора раза, до $525,8 млрд.