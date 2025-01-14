Квартальная выручка фармацевтической Eli Lilly выросла хуже прогнозов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Co. ожидает, что ее выручка в четвертом квартале 2024 года составила порядка $13,5 млрд, что на 45% больше, чем годом ранее, сообщила ее пресс-служба.

По предварительным данным, продажи препаратов от диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound в минувшем квартале составили соответственно $3,5 млрд и $1,9 млрд.

Квартальная выручка компании оказалась хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков ($13,93 млрд). Продажи препаратов Mounjaro и Zepbound также не оправдали ожиданий: эксперты в среднем ожидали, что они составят $4,4 млрд и $2,14 млрд.

Выручка Eli Lilly за весь 2024 год, по предварительным данным, выросла на 32%, до $45 млрд. Компания прогнозирует, что в 2025 году этот показатель достигнет $58-61 млрд.

Eli Lilly обнародует 6 февраля полную финансовую отчетность за четвертый квартал, а также прогнозы на 2025 год.

За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 17%.