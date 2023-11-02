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Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов и аналитиков.

Решение о повышении ставки поддержали шесть из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.

Последние оценки MPC показывают, что Банку Англии, вероятно, придется сохранять ограничительную политику в течение длительного периода времени. Ее дальнейшее ужесточение потребуется в случае появления сигналов более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления, отмечают в ЦБ.

Банк Англии Великобритания
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