Главный экономист Банка Англии призвал сохранять ставки на ограничительном уровне

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Банку Англии необходимо и далее придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики, полагает главный экономист британского ЦБ Хью Пилл. Об этом пишет Financial Times

"Нам не нужно повышать ставки, чтобы сдержать инфляцию, - считает Пилл. - Ее будет и дальше сдерживать их сохранение на текущем ограничительном уровне".

6 ноября Пилл отметил, что не считает "совсем уж неоправданными" ожидания рынка, по которым Банк Англии начнет снижать процентную ставку в середине 2024 года.

"Именно в этот момент можно переосмыслить или переоценить, если ничего нового не произойдет, куда нам двигаться дальше, - заявил он в ходе онлайн-мероприятия ЦБ. - Но, конечно, очень маловероятно, учитывая то, как устроен мир, что ничего за эти девять месяцев не изменится".

При этом если Банк Англии будет слишком долго придерживаться ограничительной политики, это может спровоцировать рецессию, сказал Пилл.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли 8 ноября заявил, что пока рано говорить о снижении базовой ставки, учитывая сохранение высокой инфляции в Великобритании. Несмотря на прогнозы существенного ослабления темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы, Банку Англии необходимо сохранять ограничительную политику в течение длительного периода времени, сказал он.