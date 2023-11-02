Рейтинг доверия Макрона вырос до 29% на фоне событий на Ближнем Востоке

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рейтинги доверия президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Элизабет Борн развернулись к росту на фоне кризиса на Ближнем Востоке, показал опрос, проведенный Kantar Public-Epoka для Le Figaro Magazine. Об этом пишет Le Figaro.

Опрос проводился с 28 по 30 октября среди 1000 взрослых респондентов. Подобные измерения рейтингов проводятся раз в месяц.

Социологи выяснили, что рейтинг доверия Макрона вырос на 3%, до 29%, рейтинг премьера Борн - вырос на 1%, до 25%. Выросли рейтинги и основных министров.

Издание считает, что в напряженной международной обстановке после терактов ХАМАС против Израиля 7 октября и ответной операции ЦАХАЛа французы обернулись к исполнительной власти, волнуясь за возможные последствия международных событий уже в самой Франции. Призывы Макрона объединиться были услышаны, считает газета и добавляет, что ему нужно будет еще и проявить твердость в контексте скорого обсуждения в парламенте законопроекта об ужесточении миграционной политики.

Наиболее жесткий оппонент действующей исполнительной власти, бывший кандидат в президенты, основатель и лидер левой партии "Непокоренная Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон потерял 2 пункта, опустившись до 15% рейтинга доверия.

Причину этого Le Figaro видит в высказываниях лидеров LFI в поддержку палестинцев сектора Газа, в которых они отказывались квалифицировать атаки ХАМАС против Израиля и саму группировку как террористические.