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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Парижский Лувр закрыт из-за опасений терактов

Парижский Лувр закрыт из-за опасений терактов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Париже музей Лувр объявил, что останется закрытым в течение всей субботы в целях безопасности ввиду возможного риска терактов, сообщают французские СМИ со ссылкой на объявление в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы предпочли (...) эвакуировать посетителей и закрыться на день, чтобы провести необходимые проверки", - объяснил представитель музея.

Он уточнил, что "Лувр получил письменное извещение о риске для музея и его посетителей", поэтому в виде исключения музей закрылся в середине дня.

Франция с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас, находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" - высшей степени плана контртеррористической готовности Vigipirate. Накануне преподаватель лицея в Аррасе был убит и несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, прокричавшего перед преступлением "аллах акбар".

В миреФранция задействует 7 тыс. военных для предупреждения террористических атакЧитать подробнее

В субботу Елисейский дворец объявил о развертывании во Франции до 7 тыс. военнослужащих армейской антитеррористической операции Sentinelle ("Дозорный") в связи с угрозами, возникшими на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

Французский президент Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации 12 октября заявил, что события в Израиле и Палестине будут иметь последствия далеко за пределами региона, и затронут в том числе и Францию.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС.

Франция Париж Лувр
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