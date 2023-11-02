ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел севера Израиля ударами по "Хезболле"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля вечером 2 ноября провела масштабные воздушные атаки против движения "Хезболла" в ответ на недавний ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана, сообщает The Times of Israel.

После того, как группировка ХАМАС взяла ответственность за эти обстрелы, ЦАХАЛ объявил, что считают причастной к этим актам насилия и "Хезболлу".

Израильские истребители, танки и артиллерия поразили командные пункты, позиции для пуска ракет, склады вооружений и другие объекты военной инфраструктуры "Хезболлы", заявили военные.

В "Хезболле" ранее заявили, что в четверг атаковали при помощи управляемых ракет и артиллерии одновременно 19 позиций ЦАХАЛ в Израиле вдоль границы с Ливаном.

В ЦАХАЛ к вечеру также сообщили, что в секторе Газа за несколько часов были убиты 130 боевиков ХАМАС. В ударах по анклаву принимали участи ВВС и ракетные катера ВМС Израиля, поражены цели ХАМАС вдоль береговой линии.

В четверг министр кабинета Израиля Бени Ганц отметил, что операция против ХАМАС в секторе Газа - это "самые сложные боевые действия", которые приходилось когда-либо вести Израилю.