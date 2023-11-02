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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

ЦАХАЛ заявил, что Газа окружена

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - К вечеру 2 ноября израильские военные замкнули кольцо вокруг города Газа, заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. Об этом пишет Ha'aretz.

По его словам, ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки.

Хагари добавил, что прекращение огня пока не обсуждается, этого выражения "пока нет на столе".

По словам представителя ЦАХАЛ, израильской стороне известно, что лидер ХАМАС Исмаил Хания, который живет в Катаре, должен в частном самолете перелететь в Иран. Йеменские хуситы и "Хезболла" в Ливане, которых поддерживает Иран, активизировали обстрелы Израиля в попытке отвлечь ЦАХАЛ от Газы и ХАМАС, добавил Хагари.

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Газа Иран Йемен ХАМАС ЦАХАЛ Израиль
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