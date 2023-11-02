Абхазия вернет Соцфонду России 25 млн рублей неправомерно выплаченных пенсий

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия вернет Социальному фонду России 25 млн рублей, которые были получены неправомерно родственниками умерших пенсионеров в различные годы. Такое решение принял парламент республики.

"В раздел "Другие общегосударственные вопросы" бюджета Пенсионного фонда Абхазии вносится изменение, согласно которому 25 млн рублей будут направлены на возмещение излишне полученных родственниками умерших пенсионеров средств", - говорится в пояснительной записке к принятому во втором и окончательном чтении законопроекту о внесении изменений в закон "О бюджете Пенсионного фонда Абхазии на 2023 год".

По данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, превышает 600 человек.

В марте 2023 года Совет Федерации одобрил закон о ратификации протокола к соглашению между Россией и Абхазией об усилении контроля за расходованием российских средств на выплату пенсий и доплат к ним гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии. Закон затем подписал президент Владимир Путин.

В документе отмечалось, что объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2015 года по 30 июня 2022 года составил более 24,3 млн рублей (свыше 19,6 млн излишних сумм пенсий и более 4,7 млн доплат). Документ предполагает возвращение абхазской стороной излишне выплаченные пенсии и доплаты к ним.