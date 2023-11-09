Замсекретаря Совбеза России встретился в Москве с президентом Абхазии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провел в Москве встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Обсуждены различные вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельный акцент сделан на взаимодействии в области энергетики", - сказано в пресс-релизе.

В переговорах также участвовал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Ранее 9 ноября пресс-служба Бжании сообщила, что президент направился с рабочим визитом в Москву, где должен провести встречи в администрации президента и правительстве России.