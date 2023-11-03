Блинкен призовет Израиль к гуманитарным паузам в Газе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен призовет правительство Израиля согласиться на серию кратковременных прекращений боевых действий в Газе, чтобы обеспечить освобождение заложников и распределение гуманитарной помощи, сообщила The New York Times со ссылками на представителей Белого дома.

Стремление к тому, что американские официальные лица называют "гуманитарными паузами", является одной из нескольких тем, которые Блинкен поднимет в Израиле в ходе очередного раунда дипломатических переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Блинкен перед вылетом на Ближней Восток заявил журналистам: "В последние дни мы видели, как палестинские мирные жители продолжают нести основную тяжесть этого действия. Важно, что Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для защиты гражданского населения".

Ранее о том, что Вашингтон выступает за приостановку боевых действий, но не полное прекращение огня между Израилем и ХАМАС заявил президент Джо Байден.

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключенных", - сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Он сделал это заявление после того, как одна из участниц мероприятия потребовала: "Мне нужно, чтобы вы призвали к прекращению огня прямо сейчас".

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби позднее добавил, что Вашингтон выступает за систематические паузы в боевых действиях.

"Я имею в виду, что на самом деле мы говорим не просто об одной паузе. Что мы пытаемся сделать, так это изучить идею о таком количестве пауз, которое может потребоваться для продолжения доставки помощи и продолжения работы по безопасному эвакуации людей, включая заложников", - сказал Кирби.