Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что выступает за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС для того, чтобы иметь время для освобождения заложников.

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключенных", - сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Он сделал это заявление после того, как одна из участниц мероприятия потребовала: "Мне нужно, чтобы вы призвали к прекращению огня прямо сейчас".

"Я понимаю ваши эмоции. Это невероятно сложно для израильтян. Это невероятно сложно и для мусульманского мира", - сказал Байден.

Президент заявил, что он поддерживает решение о создании двух государств, но высказался в защиту права Израиля преследовать ХАМАС. "Дело в том, что ХАМАС является террористической организацией. Откровенная террористическая организация", - подчеркнул Байден.

Как пишет Bloomberg, в Миннесоте президент столкнулся с демонстрациями из-за позиции по военному наступлению Израиля. Агентство считает, что "ослабление поддержки среди мусульман и американцев арабского происхождения может помешать Байдену переизбраться в ключевых штатах" на выборах 2024 года.

Тем не менее, выступая в Миннеаполисе, Байден воздержался от призывов о полном прекращении огня, отмечают СМИ.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает прекращение огня "правильным решением", поскольку это может пойти на пользу только ХАМАС.

Представитель американского госдепа Мэтью Миллер пояснил, что имел в виду Кирби: "Мы считаем, что прекращение огня позволило бы ХАМАС продолжать вооружаться и устраивать террористические атаки на Израиль", - сказал он журналистам.