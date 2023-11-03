Вашингтон призывает Израиль сократить число ударов по южным районам Газы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке оказывает давление на Израиль, призывая ограничить авиаудары по южной части Газы, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на американских и израильских представителей.

Американские чиновники утверждают, что после того, как ранее Тель-Авив призвал гражданское население анклава эвакуироваться на юг, у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "недостаточно легитимности" наносить удары по этому району Газы.

Издание отмечает, что израильские чиновники говорят, что, хотя удары ЦАХАЛ были сосредоточены в основном на севере Газы, где расположена большая часть опорных пунктов ХАМАС, армия оставляет за собой право "наносить удары по террористической группировке в любой точке сектора".

Газета пишет, что один из американских чиновников разъяснил, что Вашингтон признает, что ХАМАС действует изнутри и под прикрытием гражданского населения на всей территории Газы. Однако США обеспокоены растущим числом жертв среди гражданского населения, что затрудняет способность администрации продолжать поддерживать военную операцию Израиля, одновременно призывая союзников последовать их примеру.