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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Самолеты МЧС РФ доставили в Египет гуманитарную помощь для населения Газы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ доставили в Египет очередной груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Авиация МЧС России доставила гуманитарную помощь в Арабскую республику Египет", - говорится в сообщении.

"Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа", - добавили в министерстве.

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В ночь на пятницу МЧС РФ направило два самолета с гуманитарной помощью для мирного населения сектора Газа.

"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина", - говорилось в сообщении.

В составе груза находятся лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

В октябре авиация МЧС России доставила для населения сектора Газа 27 тонн продуктов питания.

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МЧС РФ Египет сектор Газа
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