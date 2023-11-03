Глава МИД Армении высказался за решение проблем в отношениях с РФ путем диалога

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В отношениях Армении и России есть определенные проблемы, но Ереван привержен решать их в дружественной обстановке, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"С Россией мы связаны многочисленными и многоуровневыми связями. Сейчас, конечно, есть определенные проблемы в этих отношениях. Мы чем-то не удовлетворены, есть удивление, в России такое же отношение. Но мы уверены, что то, от чего удивляются наши российские коллеги, является последствием политики, которую мы видели в различных медиа-эфирах. Но это долгая история и отдельная тема", - сказал министр в парламенте.

По его словам, у Еревана "нет другой позиции, как конструктивно обсуждать проблемы, улаживать их и двигаться вперед в дружественной атмосфере".

"Это наша позиция, мы работаем в этом направлении. Надеемся, что получится. Но это зависит не от одной стороны", - отметил Мирзоян.

Он также заявил, что Ереван продолжит углублять и укреплять отношения с Евросоюзом и США.

"Хочу особо подчеркнуть роль гражданской наблюдательной миссии ЕС в деле обеспечения приграничной стабильности и безопасности Армении. Мы раскрываем новые площадки, новые направления сотрудничества с ЕС, к примеру, диалог в сфере политики и безопасности. Продолжим развивать наши отношения также с США", - заявил глава МИД.