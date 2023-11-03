В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Армении не обсуждают вопрос о выходе из ОДКБ, заявил журналистам замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

Он также отметил, что Ереван продолжает участвовать во встречах на площадках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.

"Мы продолжаем участвовать в соответствующих встречах. Уровень замминистра или вице-премьера - достаточно высокий уровень. На соответствующем уровне участвуем", - сказал замглавы МИД.

Дипломат также заявил, что решение России открыть генеральное консульство в городе Капан Сюникской области Армении "будет способствовать развитию отношений между странами".

Встреча на Мальте секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и главы администрации президента Украины Андрея Ермака "не носила антироссийского характера", сказал также Ованнисян.

"Я бы не сказал, что эта встреча была посвящена Украине. Такая оценка не соответствует действительности, учитывая повестку дня этой встречи", - ответил он на вопрос журналиста, носила ли встреча антироссийский характер.

Кроме того, замглавы МИД Армении сообщил, что Ереван не получал приглашения на встречу глав МИД Армении, Азербайджана и России в Москве. "Не знаю о таком предложении. Это пока было озвучено в качестве идеи. Не осведомлен о конкретных шагах", - сказал Ованнисян.

Вместе с тем, он сообщил, что Армения подпишет с Евросоюзом соглашение о статусе и льготах наблюдательной миссии ЕС.

"В качестве новой сферы следует отметить сферу политики и безопасности. В этом отношении мы уже зафиксировали прогресс в определении статуса миссии Евросоюза в Армении. Соответствующее соглашение должно быть подписано в ближайшее время", - сказал замглавы МИД республики.

По его словам, речь идет о статусе наблюдателей, о льготах, к примеру, медицинское обслуживание, пользование транспортом.

"Мы делаем это в отношении всех международных структур", - сказал Ованнисян.

Он также отметил, что в стадии переговоров находится вопрос увеличения количества наблюдателей ЕС в Армении и "некоторых возможных новых функций".

20 февраля Евросоюз объявил о запуске гражданской миссии в Армении (EUMA) на два года. Цели миссии заключаются в осуществлении планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах Армении, обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС. Миссия состоит из примерно 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.