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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Индекс активности в сфере услуг США в октябре упал до минимума за 5 месяцев

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее существенное снижение – до 53 пунктов.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже – о ее ослаблении.

США
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