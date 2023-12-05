Индекс активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 52,7 пункта

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре 2023 года вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,8 пункта в октябре, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее существенное повышение - до 52 пунктов.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Подындекс активности предприятий вырос в ноябре до 55,1 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, занятости - до 50,7 пункта с 50,2 пункта, складских запасов - до 55,4 пункта с 49,5 пункта, новых экспортных заказов - до 53,6 пункта с 48,8 пункта. Индикатор новых заказов в целом составил 55,5 пункта, не изменившись по сравнению с октябрем.

В то же время подындекс ценового давления снизился до 58,3 пункта с 58,6 пункта.

"Комментарии респондентов варьировались от компании к компании и от отрасли к отрасли, - отмечает глава ISM Services Business Survey Committee Энтони Нивс. - При этом сохраняются опасения, связанные с инфляцией, процентными ставками и геополитическими событиями".

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services, увеличился в ноябре до 50,8 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, показали опубликованные во вторник окончательные данные.