США выделят Украине военную помощь на $425 млн

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - США предоставят Украине очередную партии военной помощи на общую сумму $425 млн, сообщает Пентагон.

"Помощь включает в себя пакет поддержки Украине в области безопасности из запасов Пентагона на сумму $125 млн, а также $300 млн из фонда Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе Минобороны США.

Уточняется, что это 50-й транш помощи администрации президента Джо Байдена, который будет представлен Украине из запасов Пентагона с 2021 года.

В частности, из собственных арсеналов США собираются поставить Украине дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Также в пакет помощи войдут противотанковые комплексы Javelin, AT-4 и TOW, свыше 3 млн патронов и гранат, подрывные средства для разминирования местности, противопехотные мины M18A1 "Клеймор", 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования, запчасти, зимнее обмундирование и снаряжение.

Вместе с тем в рамках USAI американская администрация намерена закупить для Украины боеприпасы с лазерной системой наведения для уничтожения БПЛА. В рамках USAI американская администрация не поставляет уже имеющееся на складах оружие, а закупает новое вооружение. Инициатива подразумевает также обучение украинских военных и консультирование, в том числе в сфере кибербезопасности и стратегических коммуникаций.

При этом, согласно документу, эти $300 млн, расходуемые в рамках USAI, исчерпают фонд этих средств. В связи с этим Белый дом призывает Конгресс одобрить дополнительное финансирование помощи Украине.

В пресс-релизе утверждается, что "содействие Украине в сфере безопасности – дальновидная инвестиция в национальную безопасность США", которая, по версии Вашингтона, позволяет предотвратить более масштабный конфликт в регионе, сдержать другие проявления агрессии в мире, а также дает укрепить военно-промышленный потенциал США и создать новые рабочие места для американцев.

По данным Пентагона, с февраля 2022 года США предоставили Киеву помощь "в области безопасности" на $44,2 млрд, союзники и партнеры США – на $30 млрд.