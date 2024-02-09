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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Правительство Норвегии хочет заказать 10 новых ЗРК NASAMS взамен переданных Украине

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии с учетом планов передачи систем ПВО Украине предложило парламенту сделать заказ на 10 пусковых установок и четыре центра управления огнем зенитных ракетных комплексов NASAMS, заявило норвежское Минобороны.

"Правительство выносит на рассмотрение норвежского парламента инициативу: заказать у компании Kongsberg Defence & Aerospace еще 10 пусковых установок и четыре центра управления огнем ПВО NASAMS. Это будет идти в дополнение к восполнению оборудования, пожертвованного Украине", - сказано в сообщении.

Сумма заказа составит около $326 млн.

"Меня также заботит то, чтобы мы как можно скорее восполнили собственные системы противовоздушной обороны", - заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

В марте 2023 года сообщалось, что норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS.

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея включает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Минобороны США Raytheon Норвегия Украина Kongsberg Defence & Aerospace NASAMS
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