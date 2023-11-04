Шеф Пентагона ограничил визиты военных в Израиль

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин опубликовал уведомление, которым ограничиваются визиты в Израиль руководителей министерства обороны и вооруженных сил, а также приостанавливается поддержка со стороны Минобороны визитов представителей Конгресса.

Министр обороны или председатель Объединенного комитета начальников штабов должны одобрять любые визиты в Израиль высокопоставленных руководителей Пентагона, которые непосредственно не участвуют в оказании поддержки Израилю, говорится в документе.

Исключение составляют поездки министра обороны, заместителя министра обороны, председателя или заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов или глав военных ведомств и родов войск.

"Поддержка визитов делегаций конгресса в Израиль будет недоступна в течение этого периода, и никакая поддержка поездок представителей Конгресса в Израиль со стороны министерства обороны не будет предоставляться без моего одобрения", - говорится в документе.

В нем отмечается, что члены Конгресса по-прежнему могут посещать Израиль, но должны делать это без использования ресурсов Пентагона.

В то же время Остин отметил, что Минобороны будет продолжать осуществлять соответствующую поддержку любых визиты президента Джо Байдена и вице-президента Камиллы Харрис.