В Ливане считают, что страна не готова к новой войне с Израилем

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В настоящее время Ливан на фоне конфликта в секторе Газа не готов к началу крупномасштабной войны, сообщила Financial Times со ссылками на ливанских представителей, комментируя видеообращение лидера базирующейся в Ливане военизированной группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

"Насралла знает, что Ливан не может позволить себе еще одну войну", - сказал изданию высокопоставленный ливанский чиновник.

Хотя Насралла в видеообращении предупредил Израиль, что его группировка рассмотрит "все возможности" в продолжающихся боевых действиях вдоль границы с Ливаном, он воздержался от объявления тотальной войны.

Ливанские официальные лица, знакомые с позицией "Хезболлы", сообщили Financial Times, что "группировка подверглась сильному дипломатическому давлению с тем, чтобы ее реакция была пропорциональной, чтобы избежать перерастания нынешнего конфликта в другой конфликт". По их словам, "Насралла понимал, что Ливан не в состоянии противостоять войне, и не заинтересован в агрессивной эскалации".

Высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге, посвященном ситуации в районе сектора Газа, заявил, что в Вашингтоне видят напряженность на северных границах Израиля, однако не считают возможным открытие там второго фронта.

Чиновник отметил, что США продолжают делать усилия, чтобы не допустить разрастания нынешнего конфликта, однако "готовы ко всякому развитию событий".