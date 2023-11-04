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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

В Ливане призвали другие страны требовать от Израиля прекратить нарушать границы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - И.о. главы ливанского правительства Наджиб Микати обратился к международному сообществу с призывом повлиять на Израиль, чтобы он прекратил нарушать границы Ливана.

"Международному сообществу необходимо оказать давление на Израиль для того, чтобы он прекратил ежедневные нарушения ливанской территории и суверенитета страны на суше, в воздушном пространстве и на море", - сказал Микати на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане (Иордания). Его слова приводит в субботу ливанская газета "Орьян ле жур".

Ранее сообщалось, что на границе Ливана и Израиля боевики шиитского движения "Хезболла" и израильская армия продолжают артиллерийские дуэли.

Хроника 07 октября – 04 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Израиль
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