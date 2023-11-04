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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Желание сотрудничать с БРИКС изъявили еще 25 государств

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Два с половиной десятка стран желают вступить в БРИКС, по крайней мере - сотрудничать с этим объединением, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Надо сказать, что, минимум ещё двадцать пять стран изъявляют желание, по крайней мере, хотят сотрудничать с этой организацией", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос участников марафона общества "Знание" в рамках международного форума-выставки "Россия" в Москве о возможности расширения стран-участниц БРИКС.

Он напомнил, что сейчас объединение включает 11 стран.

Николай Патрушев БРИКС Знание
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