Шохин предложил БРИКС выработать правила "на пятерых", прежде чем расширяться

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС еще не в достаточной степени сформировали общую экономическую политику, важнейшим элементом которой должна стать новая валютно-финансовая система, для того чтобы принимать в состав организации новые государства, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он высказал это мнение, выступая на пленарной сессии Международного форума Финансового университета.

"Если рассматривать БРИКС как такую альтернативу (западной модели мировой экономики - ИФ), честно говоря, мое личное мнение, мы не успели из БРИКС сделать эффективный механизм формирования новых правил мировой торговли, платежно-расчетных отношений, альтернативной финансовой системы и так далее, и начали заниматься расширением", - сказал он.

"По мне, лучше бы на пятерых выработать правила игры, и присоединять новых членов как членов, присоединяющихся не к организации, а к правилам игры", - добавил Шохин.

Он отметил, что процесс нахождения консенсуса сложен и при текущем составе БРИКС ("даже если говорить об интересах Индии и Китая в деле создания альтернативной валютно-финансовой системы, мы видим, что это дело непростое"), еще труднее будет сформировать единые правила при таких участниках, как Иран или Эфиопия.

"При наличии Эфиопии, например, Ирана и ряда других стран, конечно, тяжеловато будет сделать (выработать новые "правила игры" - ИФ). Нам бы вообще-то Индонезию хорошо бы получить в члены БРИКС, потому что Индонезия один из таких примеров растущей экономики, основанной на сочетании старых принципов - дешевые трудовые те же ресурсы, и технологического прогресса, основанного в том числе и на последних технологических решениях, включая и роботизацию, искусственный интеллект и так далее", - описал предпочтительный вектор расширения глава РСПП.

Возможную нестабильность в принятии решений со стороны новых потенциальных членов БРИКС Шохин проиллюстрировал примером Аргентины, где в эти выходные к власти пришел новый президент Хавьер Херардо Милей, противник вступления представляемой им страны в международное объединение.

"Расширение? Ну вот возьмем Аргентину. Еще, условно говоря, два дня назад Аргентина заявлена была как новый член, то есть с 1 января могла стать новым членом. Сейчас мы понимаем, что разворот - как бы сказала Анналена Бербок (глава МИД Германии - ИФ) на 360 градусов, - на самом деле на 180".

"Мне кажется, что наше председательствование в БРИКС должно быть направлено на то, чтобы попытаться максимально продвинуться по формированию правил игры внутри этой организации с тем, чтобы можно было бы альтернативные системы предложить, и прежде всего, конечно же альтернативную валютно-финансовую и платежно-расчетную систему", - резюмировал Шохин свою позицию.

В августе страны-участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) решили пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. С 2024 года председательство в БРИКС перейдет от ЮАР к России.