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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

В центре гвинейской столицы произошла перестрелка

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Звуки перестрелок слышны с утра субботы в центре столицы Гвинеи города Конакри, центральный район города перекрыт служащими спецназа, передает EFE.

"Звуки выстрелов из автоматического оружия слышны в районе Калум, где расположены администрации президента и правительства, генеральный штаб армии и посольства ряда государств", - цитирует агентство сообщения местных СМИ.

EFE отмечает, что в этом же районе находится центральная тюрьма, и, согласно поступающим из Конакри данным, именно она подверглась нападению хорошо вооруженных неизвестных. В этой тюрьме в частности содержится Муса Камара, который в 2008 году организовал в стране военный переворот и был президентом страны до января 2010 года.

Власти страны пока никак не комментируют происходящее, сообщает ЭФЭ.

Конакри Гвинея
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