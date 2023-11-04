В центре гвинейской столицы произошла перестрелка

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Звуки перестрелок слышны с утра субботы в центре столицы Гвинеи города Конакри, центральный район города перекрыт служащими спецназа, передает EFE.

"Звуки выстрелов из автоматического оружия слышны в районе Калум, где расположены администрации президента и правительства, генеральный штаб армии и посольства ряда государств", - цитирует агентство сообщения местных СМИ.

EFE отмечает, что в этом же районе находится центральная тюрьма, и, согласно поступающим из Конакри данным, именно она подверглась нападению хорошо вооруженных неизвестных. В этой тюрьме в частности содержится Муса Камара, который в 2008 году организовал в стране военный переворот и был президентом страны до января 2010 года.

Власти страны пока никак не комментируют происходящее, сообщает ЭФЭ.