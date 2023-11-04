Вооруженные люди напали на тюрьму в Гвинее и освободили бывшего лидера путчистов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Группа вооруженных неизвестных утром атаковала центральную тюрьму гвинейской столицы Конакри и освободила находившегося там бывшего лидера путчистов Мусу Камару и нескольких других заключенных, сообщает EFE со ссылкой на министра юстиции Гвинеи Шарля Альфонса Райта.

По его словам, одного из освобожденных удалось вернуть в тюрьму, троим, включая Камару, удалось скрыться.

Райт отметил, что в настоящее время "границы страны закрыты". Министр рекомендовал жителям страны оставаться там, где они находятся сейчас.

Жертв нет, отметил он. О случаях огнестрельных ранений также не сообщается,