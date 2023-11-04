Баку ждет от Еревана ответов на последние предложения по мирному договору

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан подтверждает готовность к переговорам с Арменией и ожидает ответа Еревана на свои последние мирные предложения, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

"Формат переговоров может быть любой. Важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. (...) По мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа", - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе министерской встречи в Тегеране (23 октября - ИФ) в формате "3+3" он обсуждал нормализацию отношений с армянским коллегой Араратом Мирзояном: "Моя встреча с армянским коллегой там не предусматривалась. Тем не менее, мы провели встречу, которая длилась более 40 минут".