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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Баку ждет от Еревана ответов на последние предложения по мирному договору

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан подтверждает готовность к переговорам с Арменией и ожидает ответа Еревана на свои последние мирные предложения, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

"Формат переговоров может быть любой. Важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. (...) По мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа", - сказал Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе министерской встречи в Тегеране (23 октября - ИФ) в формате "3+3" он обсуждал нормализацию отношений с армянским коллегой Араратом Мирзояном: "Моя встреча с армянским коллегой там не предусматривалась. Тем не менее, мы провели встречу, которая длилась более 40 минут".

Азербайджан Баку Джейхун Байрамов Ереван Армения
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