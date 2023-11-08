Алиев не хочет новой войны с Арменией, но продолжит развивать армию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет новой войны с Арменией, но укрепление армии останется для руководства страны одним из приоритетов.

"Нам не нужна новая война (с Арменией - ИФ). Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступаю тут перед победоносными Вооруженными силами Азербайджана", - сказал Алиев, выступая на военном параде в Ханкенди по случаю Дня победы 8 ноября.

По его словам, Азербайджан выполнил все задачи, которые ставил перед собой.

"Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас приоритетными. Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает", - добавил президент Азербайджана.