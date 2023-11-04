ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам боевиков в Сирии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, поражены подземные укрытия боевиков и пункт управления беспилотниками, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Флайфель, Баксамта и Эриха провинции Идлиб поражены подземные укрытия боевиков и пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил Кулить на брифинге в субботу.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Латакия - четыре обстрела, в провинции Алеппо - два обстрела.

Кроме того, Кулить заявил, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - отмечает замруководителя российского ЦПВС.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и двумя беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - подчеркнул он.

По его словам, коалиция подобными действиями продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.