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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ВКС России поразили подземное укрытие террористов в сирийской провинции Идлиб

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в провинции Идлиб в Сирии поразили подземное укрытие террористов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесен удар в районе населенного пункта Мааян в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражено подземное укрытие террористов", - сказал Кулить на брифинге.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Латакия - пять обстрелов.

Кулить отметил, что в результате обстрелов, произведенных боевиками незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск, убиты два сирийских военнослужащих.

Кроме того, замруководителя российского ЦПВС заявил, что "авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии".

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил он.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-18 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - подчеркнул Кулить.

Вадим Кулить Сирия Россия
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