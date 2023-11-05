Многотысячная демонстрация в поддержку Палестины прошла в США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Многотысячная демонстрация в поддержку Палестины и против действий Израиля в секторе Газа, а также позиции американской администрации прошла в некоторых городах США, сообщают СМИ.

По данным CNN, судя по прямой трансляции, в Вашингтоне "толпы людей почти заполнили площадь Свободы, расположенную неподалеку от Белого дома".

В сообщении телеканала говорится, что акция протеста привлекла американцев из городов по всей стране, которые отправились в столицу на сотнях автобусов, предоставленных местными общественными группами и прогрессивными организациями.

Главным требованием демонстрантов стало немедленное прекращение огня в Газе, кроме того, протестующие также призвали к остановке военной помощи США Израилю и снятию блокады Газы.

Ряд выступающих напрямую обратились к президенту Джо Байдену, скандируя "Байден, ты не можешь спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде" и "Нет прекращения огня - нет и голосования", подразумевая предстоящие в 2024 году президентские выборы.

Организаторы считают, что эта акция стала" крупнейшей в поддержку Палестины в истории США".

Помимо Вашингтона демонстрации также прошли в Филадельфии и Нью-Йорке.

Как сообщает CNN, " в субботу тысячи людей также вышли на улицы по всей Европе и Латинской Америке, чтобы призвать к прекращению огня, демонстрации прошли в таких столицах, как Париж, Франция; Берлин, Германия; Сантьяго, Чили; и Каракас, Венесуэла".

Акция прошла также в Лондоне, по оценке полиции, в ней приняли участие не менее 100 тыс. человек. Демонстрации в поддержку Палестины прошли в субботу и в других городах Великобритании, включая Манчестер, Оксфорд, Ньюкасл и Ливерпуль.