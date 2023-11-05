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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 ноября

Ракетная атака ВСУ на Керчь, демонстрации в поддержку Палестины в европейских столицах, вооруженный человек в аэропорту Гамбурга

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ПВО сбила над Керчью 13 из 15 крылатых ракет ВСУ. Одна ракета повредила российский корабль.

- Более 50 человек стали жертвами израильского удара по лагерю беженцев в секторе Газа. Большинство жертв - женщины и дети, как сообщают палестинские СМИ. ЦАХАЛ данную информацию не комментировал.

- Многотысячная демонстрация в поддержку Палестины прошла в США. Аналогичные акции прошли в Берлине, Париже и Лондоне.

- Аэропорт Гамбурга закрыли из-за проникновения на его территорию вооруженного мужчины. К месту инцидента съезжаются машины скорой помощи и полиция.

- Число жертв землетрясения в Непале приближается к 160 человек. Еще 197 человек пострадали.

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