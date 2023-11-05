Путин на предстоящей неделе посетит Казахстан

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Казахстан, запланированы совещания с правительством РФ и с членами Совбеза России.

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которой у себя в телеграм-канале опубликовал ее автор Павел Зарубин, был озвучен график президента на будущую неделю. В частности, у Путина запланирован визит в Казахстан, на неделе глава государства также будет заниматься вопросами здравоохранения, проведет совещания с членами Совета безопасности и правительством РФ.