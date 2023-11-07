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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Вице-премьер Казахстана назвал Россию крупнейшим торговым партнером страны

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил, что сотрудничество республики с Россией и ее лидером Владимиром Путиным не должно вызывать никаких опасений, страны связывают в первую очередь экономические отношения; он назвал Россию крупнейшим торговым партнером Казахстана.

Его спросили, не опасаются ли власти Казахстана каких-либо инцидентов, связанных с предстоящим проведением форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России и приездом Путина в Астану.

"Какая здесь может быть политика? Здесь чисто экономические и торговые отношения, которые мы будем обсуждать. Приедут эксперты, руководители регионов, будут подписаны межрегиональные соглашения, прежде всего, торгово-экономические. Я считаю, что это на пользу двум странам", - сказал Жумангарин.

"И потом: сначала экономика, потом политика. У нас товарооборот с Россией 27 млрд тенге, это крупнейший торговый партнер на сегодня", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что Казахстан видит в Путине "лидера государства, с которым нас связывают отношения добрососедства".

Путин посетит Казахстан 9 ноября с официальным визитом. По данным пресс-службы президента Казахстана, лидеры двух стран проведут переговоры и обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Казахстан Владимир Путин Астана Серик Жумангарин
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