Нетаньяху пока не видит возможности для прекращения огня в Газе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет рассматривать идею прекращения огня в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не вернет свободу всем заложникам.

"Говорим это и друзьям, и врагам: можете исключить термин "прекращение огня" из вашего словарного запаса. Мы продолжим наносить поражения ХАМАС. У нас нет выбора", - приводит слова премьера The Times of Israel.

В начале октябре контролирующее сектор Газа движение ХАМАС атаковало юг Израиля, захватив там свыше 200 заложников. Впоследствии несколько человек были освобождены. Палестинская сторона утверждает, что за последние недели десятки заложников погибли в ходе израильских ударов по сектору Газа.