Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковали примерно еще 450 целей группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Целями ударов стали наблюдательные посты, туннели, полевые лагеря, позиции для пуска противотанковых ракет. Кроме того, израильские ВВС ликвидировали Джамаля Мусу - командующего сил специальных операций ХАМАС.

ВМС Израиля также наносили удары по объектам в секторе Газа.

Помимо того, в ночь на понедельник сухопутные войска Израиля взяли под контроль еще один укрепрайон ХАМАС, на территории которого располагались туннели, тренировочные базы и наблюдательные посты. При зачистке территории военные ликвидировали несколько членов ХАМАС.

Между тем палестинский Минздрав в секторе Газа сообщил, что ночные авиаудары Израиля унесли жизни более чем 200 человек.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве, по оценке палестинского Минздрава, погибли примерно 9,7 тыс. человек.