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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

В секторе Газа с 7 октября погибли 79 сотрудников ООН

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В секторе Газа погибли 79 сотрудников ООН с начала обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"Всего 79 работников БАПОР убиты и как минимум 24 ранены с 7 октября", - говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что за прошедшие 48 часов погибли пятеро сотрудников БАПОР.

В агентстве также сообщили, что в настоящее время нет возможности связаться с большинством сотрудников БАПОР из-за отключения связи в Газе.

"Прямо сейчас в секторе Газа отключена связь. БАПОР не может связаться с подавляющим большинством членов нашей команды", - говорится в сообщении агентства ООН в соцсети X.

По его данным, это третье отключение связи в анклаве за 10 дней.

"Жители Газы полностью отрезаны от своих близких и всего мира", - добавили в БАПОР.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами стали свыше 9 тыс. человек.

ООН Израиль сектор Газа
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