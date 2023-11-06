ВКС РФ нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Сирии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудар по складу БПЛА террористов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге в воскресенье.

"ВКС России нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Чифлик-Шогур провинции Идлиб по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал он.

Кроме того, по словам контр-адмирала, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.