Иорданские ВВС доставили гумпомощь полевому госпиталю в Газе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Иорданский король Абдалла II сообщил, что ВВС Иордании доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в Газе.

"В полночь наши бесстрашные военнослужащие военно-воздушных сил доставили по воздуху срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе", - написал он утром в понедельник в соцести X.

Король подчеркнул: "Наш долг - помочь нашим братьям и сестрам, пострадавшим в войне в Газе. Мы всегда будем рядом с нашими палестинскими братьями".