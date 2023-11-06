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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Армия обороны Израиля вновь открыла гуманитарный коридор для жителей Газы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявила об открытии гуманитарного коридора, чтобы дать возможность жителям сектора Газа уйти с севера на юг анклава, сообщает The Times of Israel.

"Для вашей безопасности воспользуйтесь отведенным временем для перехода южнее Вади-Газа", - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

По его словам, улица Салах ад-Дина будет открыта для движения на юг с 10:00 до 14:00 (11:00 - 15:00 по московскому времени).

Газета напоминает, что подобный коридор действовал в течение нескольких часов накануне.

По некоторым данным, примерно 800 тысяч жителей сектора ушли на юг анклава. Однако многие заявляли о желании остаться на севере, указывая, что и на юге сектора Газа отмечаются авиаудары и гуманитарные проблемы.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве, по данным палестинского Минздрава, погибли примерно 9,7 тыс. человек.

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
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