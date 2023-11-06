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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Цахал намерен начать боевые действия в городе Газа в течение 48 часов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в течение 48 часов завершить окружение города Газа и начать боевые действия в городской черте, сообщает "Гаарец".

"По оценкам ЦАХАЛА, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут боевые действия внутри переполненного города", - говорится в сообщении.

Газета отмечает, что "целью операции будет добраться до боевиков ХАМАС, которые были вытеснены в город, и уничтожить туннели и военные и гражданские учреждения ХАМАС".

"Гаарец" также пишет, что "ЦАХАЛ считает возможным достичь цели правительства по уничтожению ХАМАС, но для этого потребуется длительный период времени: от нескольких месяцев до года или даже больше. Для того, чтобы очистить район от террористов, необходимо действовать тщательно и относительно медленно".

В частности, на данном этапе армия будет воздерживаться от проникновения в туннели, которые могут быть заминированы, чтобы не подвергать солдат непосредственной опасности и позволить разобраться с туннелями на более позднем этапе.

В некоторых случаях, если разведданные покажут, что это целесообразно, военно-воздушные силы нанесут удар по туннелю с воздуха, нейтрализуя всех, кто находится внутри, говорится в публикации издания.

Оно сообщает, что в настоящее время город подвергается массированным бомбардировкам.

Израиль ЦАХАЛ Газа
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