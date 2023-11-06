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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Сеул полагает, что Пхеньян предпримет попытку запуска спутника-шпиона 18 ноября

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи ведет наблюдение за КНДР в связи с возможной подготовкой Пхеньяна новой попытки запуска разведывательного спутника, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя ОКНШ Ли Сон Чжуна.

Он заявил журналистам: "Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов тесно координируют свои действия, чтобы отслеживать и возможности организации Северной Кореей различных провокаций, включая третий запуск того, что она называет космическим спутником".

"Ренхап" обращает внимание, что накануне Пхеньян объявил о том, что 18 ноября будет праздноваться в стране как День ракетной промышленности в ознаменование успешного пуска в этот день в 2022 году МБР "Хвасон-17". В Сеуле считают, что новая попытка запуска спутника будет приурочена к этой дате.

Агентство напоминает, что КНДР предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить попытку в октябре, но не смогла уложиться в установленный ею срок.

На прошлой неделе министр обороны РК Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея, возможно, перенесла запуск на ноябрь, чтобы "при содействии России" устранить технологические сбои в системе третьей ступени ракеты.

Южная Корея КНДР США
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