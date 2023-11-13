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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

КНДР призвала к роспуску Командования ООН в Южной Корее

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - КНДР заявила, что Командование ООН в Южной Корее должно быть распущено для сохранения мира на Корейском полуострове.

"Незаконное и агрессивное "Командование ООН" (объединенное командование многонациональных вооруженных сил, созданное в 1950 году для поддержки Южной Кореи - ИФ) немедленно должно быть распущено, это необходимое и первоочередное требование для восстановления авторитета и справедливости ООН, для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове", - говорится в статье Института разоружения и мира МИД КНДР, опубликованной ЦТАК.

Согласно статье, переговоры глав военных ведомств Южной Кореи и членов-государств Командования ООН, запланированные на 14 ноября, свидетельствуют, что "агрессивная сущность США, намеревающихся вооруженными силами захватить весь Корейский полуостров, ничуть не изменилась, а также они уже приступили к созданию практических условий для провокации второй корейской войны".

Отмечается, что международное сообщество должно "повысить бдительность, решительно осудить и отвергнуть военные махинации США и их сателлитов, пытающихся развязать новую войну на Корейском полуострове и в регионе" и тем самым "спасти мир от ужасного бедствия ядерной войны".

"КНДР по-прежнему и впредь будет (...) выполнять свою обязанность для обеспечения постоянного мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе", - добавили в Пхеньяне.

КНДР ООН Южная Корея
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